Дарья Климова назначена новым руководителем Центра городского развития Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис сообщил, что АНО «Центр городского развития Мурманской области» возглавит Дарья Климова.

Представляя нового руководителя, глава региона отметил, что Дарья Дмитриевна обладает большим опытом в архитектуре и проектировании. Ранее она возглавляла бюро «Архитектурный Десант», где под её руководством были реализованы десятки проектов по благоустройству и развитию городской среды, в том числе в рамках федеральных программ и конкурсов.

«Дарья Климова также занималась развитием общественных пространств Республики Татарстан, имеет опыт экспертной работы в Институте развития городов Республики Татарстан и исследовательской деятельности в Высшей школе урбанистики. Дарья Дмитриевна, я желаю вам успехов на новом месте работы», – сказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании, которое провёл из Москвы в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/