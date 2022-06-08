Дата окончания ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» опять переносится

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» будет передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта и модернизации не раньше, чем в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Передача флоту крейсера «Адмирал Кузнецов» после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году», - сказал собеседник агентства. По его словам, срок ремонта корабля пришлось снова сдвинуть на несколько месяцев из-за вскрытых в ходе работ дефектов.

Ранее сообщалось, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в начале июня поставлен в модернизированный сухой док филиала «35-й СРЗ» центра судоремонта «Звёздочка». При этом сроки сдачи корабля были сдвинуты на 2023 год.

Заместитель генерального директора по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев сообщал в интервью ТАСС, что ремонт с модернизацией крейсера завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту России. По его оценке, после обновления ВМФ получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом, который прослужит ещё не менее 10-15 лет.