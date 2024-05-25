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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.24 11:00

Даты проведения жеребьёвок по распределению земельных участков многодетным семьям будут устанавливаться муниципалитетами самостоятельно

Постановлением правительства Мурманской области установление конкретных дат проведения жеребьёвок отнесено на муниципальный уровень.

До введения данной правовой нормы муниципальные образования были ограничены в датах проведения весенних процедур распределения земельных участков, поэтому территории, потенциально возможные для предоставления многодетным семьям, не могли обследоваться в полной мере из-за наличия снежного покрова.

Самостоятельное определение дат проведения жеребьёвок позволит муниципальным образованиям оптимизировать процедуру предварительной подготовки территорий с учётом климатических особенностей нашего региона.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, при этом внесенные изменения в «Правила организации распределения и принятия решения о предоставлении земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно» не ограничивают муниципальные образования в количестве проведения жеребьевок, оставляя требование о ежегодном их проведении.

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