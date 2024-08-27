Давать денег в долг стали чаще и больше

Давать деньги в долг по сравнению с прошлым годом стали чаще, и суммы выросли. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов страны.

Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 12% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 1% одалживает у коллег.

Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 62% опрошенных вообще не берут денег в долг.

Тремя годами ранее к родственникам за деньгами и в банк за кредитом обращалось равное количество россиян (по 17%), сейчас россияне чаще берут в долг у банка, чем у родных, реже стали занимать и у друзей.

В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (22% против 18% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников.

Кому обычно одалживают деньги: 27% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 25% — друзьям, 6% — коллегам (минимум с 2019 года). 39% никому не дают взаймы никому.

Занимать деньги стали реже: за год на 7 п.п. выросла доля тех, кто вообще ни у кого не берёт в долг. А вот число россиян, готовых дать в долг, напротив, выросло (+8 п.п.).

По сравнению с прошлым годом давать в долг стали не только чаще, но и больше: средняя сумма, которую россияне могут одолжить родственнику, сегодня составляет 18000 рублей, другу — 14000 рублей, коллеге — 8000 рублей.

Время проведения опроса: 11—21 августа 2024 года.