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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.24 09:30

Давайте поможем нашим ребятам! Победа будет за нами!

Добро.Центр Волонтёрский корпус ЦКБО г. Заозерск опубликовал обращение к землякам: «Друзья! Нашим заозерским ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО необходима помощь – техника, инструменты и пр.

Среди перечня: электропилы аккумуляторные; тепловизоры; электрогенераторы на 5-7кВт; 20-литровые канистры; маскировочные сети; влажные салфетки; окопные свечи; коллиматоры; противодроновые детекторы; тенты (5*5,4*6).

В том числе есть большая потребность в машине высокой проходимости.

Принести вещи из списка до 8 июля можно в волонтёрский корпус ЦКБО по адресу: ЗАТО город Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16 (с 9.00 до 20.00)

Также имеется возможность перевести денежные средства на закупку необходимых вещей из списка по номеру карты 40817810441861082999 (Екатерина Михайловна Д).

Отчет о закупках будет представлен по их итогам.

Очень ждём неравнодушных людей, которые помогут нашим волонтёрам в изготовлении маскировочных сетей и окопный свечей. Встречи проходят в «Хорошем месте» ЦКБО каждый четверг в 18.30».

 

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-186006823_457242719%2Fwall-171749274_36248

 

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