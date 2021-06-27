Давайте вместе на Севере жить!» - Андрей Чибис

Вчера в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис провел онлайн-встречу с молодёжью и волонтёрами. Глава региона пообщался с жителями муниципалитетов Мурманской области из центра «Точка кипения» в Полярных Зорях. Встреча прошла в преддверии Дня молодёжи России.

«Точка кипения» – первое пространство коллективной работы за Полярным кругом. Здесь объединяются лидеры городских инициатив, проходят лекции и семинары, мозговые штурмы, стратегические сессии.

К мероприятию в онлайн-формате подключились более 130 северян. Губернатор обсудил с ними несколько важных тем – единый государственный экзамен, развитие сферы молодежной политики в Мурманской области, летний отдых на Кольском полуострове, грантовую поддержку проектов и новый формат работы регионального комитета по молодежной политике.

«Мы планируем к сентябрю открыть в Мурманске большой офис, где, во-первых, сотрудники комитета будут работать без всяких дверей и начальственных табличек. Будет открытый коворкинг, современное пространство, где будет организовано постоянное движение. Туда любой представитель муниципалитета сможет приехать и сказать, что у него есть идея, что нужно сделать. И ему максимально во всем помогут. Настоящая точка кипения там должна быть, где будут собираться самые активные и инициативные ребята со всего региона», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках встречи Андрей Чибис вручил молодым активистам и волонтёрам Благодарственные письма губернатора за личный вклад в развитие молодежной политики на территории Полярных Зорь, активное участие в волонтерской деятельности, творческий подход и инициативу. Их получили Павел Троцкий, Нина Жаричева, Олег Макаров, Анастасия Павлова, Сергей Пайкачев и Александр Каныгин.

«Я тоже себя считаю молодым, хотя официально по возрасту и не попадаю. Но реально вы классные, настоящие, правильные и боевые. Спасибо вам за действительно важные инициативы, проблемные вопросы. Это принципиально важно. Я убеждён, что у вас все получится. Давайте вместе на Севере жить!», – сказал губернатор в завершение встречи.