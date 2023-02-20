«Дай лапу мне на счастье, Белый Мишка»: приближается Международный день полярного медведя

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя.

В преддверии этого праздника в МБУК «Выставочный зал города Мурманска» прошло увлекательное мероприятие. Юные гости приняли участие в развлекательно-игровой программе, в ходе которой узнали много интересных фактов о белых медведях.

Как сообщает администрация города Мурманска, перед ребятами выступили детские самодеятельные коллективы города с вокальными и хореографическими номерами.

Также юные мурманчане попробовали самостоятельно создать тряпичную игрушку и нарисовать белого медведя на творческих мастер-классах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24403&page=1