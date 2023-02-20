Мурманская область. Арктика (16+)20.02.23 14:00
«Дай лапу мне на счастье, Белый Мишка»: приближается Международный день полярного медведя
27 февраля отмечается Международный день полярного медведя.
В преддверии этого праздника в МБУК «Выставочный зал города Мурманска» прошло увлекательное мероприятие. Юные гости приняли участие в развлекательно-игровой программе, в ходе которой узнали много интересных фактов о белых медведях.
Как сообщает администрация города Мурманска, перед ребятами выступили детские самодеятельные коллективы города с вокальными и хореографическими номерами.
Также юные мурманчане попробовали самостоятельно создать тряпичную игрушку и нарисовать белого медведя на творческих мастер-классах.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24403&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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