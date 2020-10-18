Даже в праздник приходится работать!

Сегодня, 18 октября, День работников дорожного хозяйства. Этот праздник объединяет людей одной из самых востребованных и уважаемых профессий. Серьёзный труд инженеров, проектировщиков и строителей заметен абсолютно всем: и пешеходам, и автомобилистам.

В нашем городе ежегодно идёт большая работа по совершенствованию дорожной сети. Вот и в праздничный день многие жители Первомайского округа Мурманска могли наблюдать картинку упорного труда людей в оранжевых и жёлтых жилетах на Кольском проспекте, которые торопятся использовать пригожий денёк, чтобы завершить работы по ремонту важной для города магистрали.

Остаётся только пожелать трудягам крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности. На улице хоть и солнечно, но ветерок холодный, температура воздуха -5 градусов.