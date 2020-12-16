Дед Мороз и Снегурочка агитируют за ЗОЖ!

16 декабря Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни» проведёт акцию «Дед Мороз за ЗОЖ» в Кольской детской поликлинике.

Это заключительное мероприятие проекта, направленного на информирование граждан по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, формирования здорового образа жизни среди населения на территории Мурманской области.

Цель мероприятия - повышение знаний о бронхиальной астме среди населения, информирование о её профилактике, привлечение внимания общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Волонтёры МРООД «Капля жизни» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки будут раздавать родителям информационные материалы по ЗОЖ, а детям – новогодние презенты.

Мероприятие будет проходить 16 декабря с 14.00 в детской поликлинике по адресу: г.Кола, ул. Островский пер. 12 (территория Кольской ЦРБ).