Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей портовиков

Сотрудники родительского комитета Мурманского морского торгового порта принесли праздник накануне Нового года в дома портовиков: Дед Мороз и Снегурочка приходили к ним в гости и дарили детям сотрудников подарки.

Три «бригады» Дедов Морозов и Снегурочек на протяжении двух дней объезжали семьи портовиков. Как рассказывает член hодительского комитета Оксана Фатыхова, каждая бригада в день совершала до восемнадцати выездов.

«При этом соблюдались все меры безопасности: после каждого визита Дед Морозы и Снегурочки проходили полную обработку дезинфицирующими средствами, меняли не только перчатки и маски, но и мешок для подарков. Все для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и сделать посещение максимально безопасным», - рассказывает Оксана Фатыхова.

Сейчас это важно, как никогда – создать праздничное настроение, подарить частичку волшебства. Причем с каждым годом количество портовиков, которые хотят, чтобы к ним в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка, неизменно растет. Нагрузка на организаторов – большая. И ответственность – тоже. В этом году волшебниками стали Алексей Пигарев с женой, Виктор Кушнаренко, Яков Красовский с женой, Надежда Малинникова и Оксана Фатыхова.

«Это ведь замечательно, когда дети смеются, когда они счастливы. Поэтому я позвал жену – она стала моей Снегурочкой, и вместе мы отправились поздравлять ребят. Мы водили хороводы, шутили и фотографировались. Каждый раз я придумывал веселую историю и загадывал загадки», - рассказывает докер-механизатор АО «ММТП» Алексей Пигарев.

Более того, непосредственно 31 декабря эти сказочные персонажи по инициативе все того же Родительского комитета заглянули в каждый кабинет на предприятии и поздравили сотрудников Мурманского морского торгового порта с наступающими праздниками. А в каждом подразделении был организован «сладкий стол» с конфетами, печеньем и пряниками. Но и это еще не все – каждый портовик получил к Новому году подарок от предприятия. Игрушки в виде символа 2020 года милого быка с конфетами внутри подготовили и для детей портовиков.