Дед Мороз на «Нашем Севере» – поздравление с Новым годом для маленьких жителей Мурманской области

На портале «Наш Север» в преддверии новогодних каникул запущен специальный проект «Сюрприз от Деда Мороза». Благодаря ему новогоднее настроение сможет прийти в каждый дом, а Дед Мороз персонально поздравит с праздником маленьких жителей Мурманской области.

«В канун Нового года всем хочется немного чудес. Думаю, что наш «Сюрприз от Деда Мороза» станет приятным дополнением к подаркам и поможет родителям порадовать детей», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – руководитель цифровой трансформации региона Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, «Сюрприз от Деда Мороза» – видеопоздравление, которое станет персональным, если добавить в него имя вашего ребёнка. В списке имен – более 400 вариантов, остаётся только выбрать нужное.

Фото: https://gov-murman.ru