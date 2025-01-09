Дед Мороз России доехал до Мурманска

Сегодня в Мурманск с праздничным визитом прибыл «Поезд Деда Мороза» – передвижная резиденция новогоднего волшебника. Это событие стало настоящим подарком для жителей и гостей заполярной столицы.

В этом году для участников проводится насыщенная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, интерактивные мероприятия, а также возможность познакомиться с Дедом Морозом и его помощниками.

«Поезд Деда Мороза – это не просто праздничная акция. Это возможность подарить северянам, большим и маленьким, тепло и радость, ощущение волшебства и настоящего новогоднего чуда. Мы рады, что наш регион уже в четвёртый раз стал частью этой доброй традиции», – отметила заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

В состав праздничной резиденции входят приёмная Деда Мороза, вагоны с комнатами для проведения игр и квестов, вагон-лавка, где все желающие могут приобрести сувениры с северной тематикой. Часть вагонов будет открыта для свободного посещения. Среди гостей передвижной резиденции – юные северяне из социальных учреждений Кольского Заполярья. Поезд пробудет на платформе железнодорожного вокзала до 16.00.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, «Поезд Деда Мороза» – совместный проект ОАО «РЖД» и Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по городам России и поздравляет их жителей. Акция была запущена в декабре 2021 года, став ежегодным событием.

В этом году на маршруте поезда более 60 городов, а общая протяжённость маршрута – почти 30000 км. В состав поезда входит 20 вагонов и локомотив: салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Завершит свой маршрут передвижная резиденция в Великом Устюге 11 января.

Фото (пресс-служба ОАО «РЖД»): https://gov-murman.ru/info/news/