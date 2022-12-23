Дедом Морозом хоть раз был каждый третий отец, Снегурочкой — каждая третья мать

Наряжаться Дедом Морозом хоть раз доводилось каждому третьему папе, Снегурочкой — каждой третьей маме. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после предновогоднего опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Играть роль Деда Мороза для своих детей доводилось каждому третьему российскому папе (34%): 27% пробовали себя в этом амплуа дома или в гостях, а каждый десятый (10%) — на мероприятии в школе или в детском саду. Мамам эту роль доверяют реже: приклеивать бороду и брать мешок с подарками приходилось лишь 4%, причем 1 из 100 делала это дома, а 5% — на утреннике в детском учреждении. Зато каждая третья мать выступала в амплуа Снегурочки: 19% хоть раз сыграли ее дома, а 17% — для более широкой аудитории.

Россияне, не имеющие детей, играют новогодних персонажей реже, чем родители. Быть Дедом Морозом доводилось каждому четвертому представителю сильного пола (24%): 10% делали это, чтобы повеселить своих родственников и друзей, 7% — на корпоративах, 8% — когда учились в школе. Опыт исполнения роли доброго Деда есть и у 12% женщин. К счастью, Снегурочку представительницам прекрасного пола приходилось изображать чаще (26%).

Время проведения: 15—20 декабря 2022 года.