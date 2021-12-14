Жители Печенгского округа получат перерасчёт за неудовлетворительное теплоснабжениеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Миллионы бабочек-монархов радуют мексиканцев, а сотни плюшевых мишек обосновались в Москве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 17:00

Деды Морозы перед Новым годом провели «предпраздничную разминку» на фестивале в Умбе

Арктический фестиваль «Северные Морозы» открылся в Умбе в минувшие выходные – сюда приехали зимние волшебники из разных уголков Кольского Заполярья и представитель Олонецкого района Карелии. Для посетителей работает Терем Мороза Поморовича.

Проект организован Местной общественной организацией содействия развитию культуры Терского района Мурманской области «Умба. Культурный север». Инициатива поддержана Фондом президентских грантов и направлена на развитие сферы культуры посёлка, улучшение качества жизни местного населения, а также сохранение локальных традиций.

В первый день фестиваля участники прошли по Умба-мосту и поприветствовали собравшихся, а затем отправились на театрализованное праздничное действо «У ледяного костра», подготовленное творческими коллективами Умбы. Праздник завершился зажжением ёлки, «морозной» дискотекой и фейерверк-шоу.

Во второй день Морозы и их помощники работали на социальных площадках. Участники фестиваля побывали в Молодёжном центре, на празднике общественных ветеранских организаций, музее Терских поморов, в многодетной семье мастера Виктора Федюнина, центре социальной помощи, доме культуры Умбы и городском доме культуры «Гармония», а также детской библиотеке. В этот же день прошло заседание Дедов Морозов, на котором была подписана Резолюция о создании Гильдии Морозов Кольского Заполярья.

«По завершении работы двух дней фестиваля участники отметили особенную теплоту и внимание умбских зрителей. Дедов Морозов до глубины души потрясли дети, которые сами дарили им подарки. Теперь Северные Морозы отправились в свои города и посёлки, зажигать новогодние ёлки и дарить радость и счастье детям и взрослым», – отмечают организаторы фестиваля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Терем Мороза Поморовича в Умбе продолжает свою работу и до 19 декабря будет принимать жителей и гостей Заполярья.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431111/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Комментарий к новости:Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
Комментарий к новости:Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В новом году Североморск планирует жить с бездефицитным бюджетом-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 4 копейки, а доллар подрос почти на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика