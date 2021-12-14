Деды Морозы перед Новым годом провели «предпраздничную разминку» на фестивале в Умбе

Арктический фестиваль «Северные Морозы» открылся в Умбе в минувшие выходные – сюда приехали зимние волшебники из разных уголков Кольского Заполярья и представитель Олонецкого района Карелии. Для посетителей работает Терем Мороза Поморовича.

Проект организован Местной общественной организацией содействия развитию культуры Терского района Мурманской области «Умба. Культурный север». Инициатива поддержана Фондом президентских грантов и направлена на развитие сферы культуры посёлка, улучшение качества жизни местного населения, а также сохранение локальных традиций.

В первый день фестиваля участники прошли по Умба-мосту и поприветствовали собравшихся, а затем отправились на театрализованное праздничное действо «У ледяного костра», подготовленное творческими коллективами Умбы. Праздник завершился зажжением ёлки, «морозной» дискотекой и фейерверк-шоу.

Во второй день Морозы и их помощники работали на социальных площадках. Участники фестиваля побывали в Молодёжном центре, на празднике общественных ветеранских организаций, музее Терских поморов, в многодетной семье мастера Виктора Федюнина, центре социальной помощи, доме культуры Умбы и городском доме культуры «Гармония», а также детской библиотеке. В этот же день прошло заседание Дедов Морозов, на котором была подписана Резолюция о создании Гильдии Морозов Кольского Заполярья.

«По завершении работы двух дней фестиваля участники отметили особенную теплоту и внимание умбских зрителей. Дедов Морозов до глубины души потрясли дети, которые сами дарили им подарки. Теперь Северные Морозы отправились в свои города и посёлки, зажигать новогодние ёлки и дарить радость и счастье детям и взрослым», – отмечают организаторы фестиваля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Терем Мороза Поморовича в Умбе продолжает свою работу и до 19 декабря будет принимать жителей и гостей Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431111/#&gid=1&pid=1