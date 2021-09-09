Дефицит кадров – одна из главных проблем строительной отрасли в Заполярье - Алексей Грачиков

И.о. министра строительства региона Алексей Грачиков встретился со студентами профильных факультетов Мурманского государственного технического университета.

«Перед правительством региона стоит задача не только по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для развития строительной отрасли, но и по созданию условий для этого, в том числе и обеспечение квалифицированными кадрами. Мурманский государственный технический университет должен стать основным поставщиком специалистов. Наша задача – коррелировать этот спрос и предложение, которое может обеспечить вуз, чтобы в итоге именно местные специалисты обеспечивали реализацию масштабных проектов в регионе», – отметил Алексей Грачиков.

Как подчеркнул глава областного Минстроя, дефицит кадров – одна из главных проблем строительной отрасли в Заполярье. У сегодняшних выпускников МГТУ ещё есть уникальный шанс перенять опыт прошлых поколений.

С руководством МГТУ и.о. министра обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества, в котором заинтересованы обе стороны.