Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, какие ожидания у них от рынка труда в новом 2024 году. Опрос проводился среди 529 российских компаний (в том числе, представленных на Северо-Западе страны).

Большинство компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). Работодатели из сфер машиностроения и оборудования (78%), добычи и переработки ископаемых (70%) и строительства (66%) в большей степени собираются повышать заработную плату. В то же время чуть больше половины ИТ-компаний (53%) планируют повысить оклады.

Кроме того, почти 3 из 4 компаний запланировали повышения затрат на персонал в 2024 году (в сумму затрат, как правило входят средства на обучение персонала, страхование жизни, оплата больничных и др.). Примечательно, что 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому. Подавляющее большинство представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (94%) ожидают увеличение затрат на персонал в 2024. Следом идут работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).

Основная часть компаний (62%) в 2024 году будут увеличивать численность персонала, особенно представители малого (63%) и среднего бизнеса (64%)

В разрезе отраслей: 84% компаний из сферы машиностроения ожидают увеличения штата сотрудников. Также планируют нанимать новый персонал компании из ИТ (69%), строительства (66%), финансов (64%) и услуг для бизнеса и населения (59%).

Интересно, что несмотря на планы по приёму новых сотрудников, большинство (64%) респондентов абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Наибольшая доля согласных с этим утверждением среди представителей сфер строительства, гостиничного бизнеса и розничной торговли.

Отметим, что сегодня в Северо-Западном федеральном округе на одну вакансию приходится 3,3 резюме, что говорит о выраженном кадровом голоде. Наиболее непросто дела обстоят в Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской области, где конкуренция за рабочие места еще ниже – менее трёх человек на рабочее место. Нормальная ситуация для рынка труда – когда на одну вакансию приходится не менее 4-6 активных резюме.

Уровень конкуренции за рабочие места и работников, регионы СЗФО, январь 2024 год:

Регион СЗФО Число резюме на вакансию Архангельская область 3,5 Вологодская область 3,1 Калининградская область 4,2 Ленинградская область 2,4 Мурманская область 2,6 Ненецкий АО 2,9 Новгородская область 2,7 Псковская область 2,8 Республика Карелия 3,8 Республика Коми 4,5 Санкт-Петербург 4,4

Кроме того, компании поделились оценками своего положения на рынке в 2024 году. Больше трети (38%) строят оптимистичные прогнозы. Это лучший показатель за последние три года. Так, в 2021 и 2022 годах лишь каждая десятая компания была настроена позитивно. Чаще остальных оптимистичный прогнозы строят представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).

В топ-5 компаний по отраслям, позитивно настроенных на 2024 год, вошли представители финансовой сферы (47%), машиностроения (38%), услуг для бизнеса и населения (34%), строительства (27%) и FMCG (25%). Среди ИТ-компаний лишь каждый пятый представитель (23%) оценивает позитивно свое положение в новом году.