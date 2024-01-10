Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, какие ожидания у них от рынка труда в новом 2024 году. Опрос проводился среди 529 российских компаний (в том числе, представленных на Северо-Западе страны).
Большинство компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). Работодатели из сфер машиностроения и оборудования (78%), добычи и переработки ископаемых (70%) и строительства (66%) в большей степени собираются повышать заработную плату. В то же время чуть больше половины ИТ-компаний (53%) планируют повысить оклады.
Кроме того, почти 3 из 4 компаний запланировали повышения затрат на персонал в 2024 году (в сумму затрат, как правило входят средства на обучение персонала, страхование жизни, оплата больничных и др.). Примечательно, что 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому. Подавляющее большинство представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (94%) ожидают увеличение затрат на персонал в 2024. Следом идут работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).
Основная часть компаний (62%) в 2024 году будут увеличивать численность персонала, особенно представители малого (63%) и среднего бизнеса (64%)
В разрезе отраслей: 84% компаний из сферы машиностроения ожидают увеличения штата сотрудников. Также планируют нанимать новый персонал компании из ИТ (69%), строительства (66%), финансов (64%) и услуг для бизнеса и населения (59%).
Интересно, что несмотря на планы по приёму новых сотрудников, большинство (64%) респондентов абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Наибольшая доля согласных с этим утверждением среди представителей сфер строительства, гостиничного бизнеса и розничной торговли.
Отметим, что сегодня в Северо-Западном федеральном округе на одну вакансию приходится 3,3 резюме, что говорит о выраженном кадровом голоде. Наиболее непросто дела обстоят в Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской области, где конкуренция за рабочие места еще ниже – менее трёх человек на рабочее место. Нормальная ситуация для рынка труда – когда на одну вакансию приходится не менее 4-6 активных резюме.
Уровень конкуренции за рабочие места и работников, регионы СЗФО, январь 2024 год:
|
Регион СЗФО
|
Число резюме на вакансию
|
Архангельская область
|
3,5
|
Вологодская область
|
3,1
|
Калининградская область
|
4,2
|
Ленинградская область
|
2,4
|
Мурманская область
|
2,6
|
Ненецкий АО
|
2,9
|
Новгородская область
|
2,7
|
Псковская область
|
2,8
|
Республика Карелия
|
3,8
|
Республика Коми
|
4,5
|
Санкт-Петербург
|
4,4
Кроме того, компании поделились оценками своего положения на рынке в 2024 году. Больше трети (38%) строят оптимистичные прогнозы. Это лучший показатель за последние три года. Так, в 2021 и 2022 годах лишь каждая десятая компания была настроена позитивно. Чаще остальных оптимистичный прогнозы строят представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).
В топ-5 компаний по отраслям, позитивно настроенных на 2024 год, вошли представители финансовой сферы (47%), машиностроения (38%), услуг для бизнеса и населения (34%), строительства (27%) и FMCG (25%). Среди ИТ-компаний лишь каждый пятый представитель (23%) оценивает позитивно свое положение в новом году.