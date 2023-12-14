Дефицит кадров в отрасли информбезопасности России достигает порядка 100 тысяч и будет расти

Дефицит кадров в российской отрасли информационной безопасности (ИБ) в настоящее время достигает порядка 100 тысяч человек и будет усугубляться по мере роста самой индустрии, заявила директор по обучению клиентов и партнёров «Positive Technologies» Юлия Данчина журналистам в Москве.

«Только по своим клиентам из сегмента крупного бизнеса мы видим потребность в 7 тысяч специалистах, - сказала Данчина. - По разным оценкам, дефицит кадров оценивается на уровне до 100 тысяч человек».

Как пишет finmarket.ru, при этом Данчина отметила, что современная система образования готовит порядка 10 тысяч специалистов, из которых 50% - выпускники высшей школы. «И по самым скромным прогнозам и оценкам, у нас, ну как минимум, вдвое точно наблюдается дефицит (выпускников по ИБ-специальностям, востребованным на рынке), - добавила она. - Нужно понимать, что обычными методами этот дефицит точно не решить».

По мнению директора по обучению клиентов и партнёров «Positive Technologies», предпринимаемые в настоящее время меры позволят сократить кадровый голод только приблизительно на 10%. Здесь речь идёт о создании и запуске ИБ-компаниями в партнёрстве с вузами и другими образовательными учреждениями различных совместных образовательных программ: и в системе высшей школы, и магистратуры, программы ДПО (дополнительного профессионального образования).

Данчина считает, что проблема с кадрами в ИБ-отрасли будет решаться с двух сторон. Одна - собственно система образования, которая может развиваться в том числе с помощью бизнеса (разработка и запуск тех же совместных образовательных программ и т.п.). Другая - образовательный бизнес в области информбезопасности.

По мнению Данчиной, новый образовательный бизнес в перспективе сможет создать необходимую массу ИБ-специалистов разного уровня, востребованных на рынке как в моменте (здесь и сейчас), так и в среднесрочной перспективе.

Кроме того, Данчина отметила, что в ближайшие несколько лет остро встанет вопрос обучения всех ИТ-специалистов основам информационной безопасности. Прежде всего, разработчиков ПО.

«Безопасной разработке ПО будут учить - это очевидный тренд, - сказала Данчина. - Безопасность - это признанная грань качества создаваемых продуктов, и для её обеспечения все участники процессов разработки ПО должны будут учиться основам ИБ».

«Злоумышленники всё чаще используют при организации своих атак уязвимости в программном обеспечении и прежде всего, веб-приложений, - сказала директор по консалтингу «Positive Technologies» Юлия Воронова. - Последние нередко создаются небольшими командами или компаниями, которые не имеют ресурсов и навыков построения процессов безопасной разработки ПО. Кроме того, веб-приложения нередко значительно дорабатываются под нужды конкретных заказчиков, что также повышает риски образования уязвимостей в коде такого ПО».

В свою очередь руководитель группы анализа угроз информационной безопасности «Positive Technologies» Вадим Соловьев отметил, что на российском рынке число уязвимостей в ПО растёт или, как минимум, не меняется, несмотря на то что ИБ-специалистами уязвимости регулярно выявляются и затем устраняются разработчиками ПО. По его мнению, такая ситуация связана в том числе с активным импортозамещением иностранного ПО на продукты российских компаний.

«Новым разработкам, на которые теперь переходят заказчики, прежде не уделялось много внимания в части поиска уязвимостей, - пояснил Соловьев. - Теперь же, когда российское ПО стало активно использоваться, его начали исследовать».

При этом он подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что в короткий промежуток времени на рынке появилось и стало использоваться заказчиками большое число российских продуктов (к настоящему времени в реестр российского ПО включено около 18 тысяч наименований), которые проблематично оперативно охватить и изучить. Более того, эти продукты развиваются, становятся сложнее и соответственно усложняется поиск уязвимостей в таком ПО.