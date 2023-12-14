Мурманчан приглашают на бесплатные каткиС 1 января 2024 года в регионе появятся новые маршруты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.12.23 14:00

Дефицит кадров в отрасли информбезопасности России достигает порядка 100 тысяч и будет расти

Дефицит кадров в российской отрасли информационной безопасности (ИБ) в настоящее время достигает порядка 100 тысяч человек и будет усугубляться по мере роста самой индустрии, заявила директор по обучению клиентов и партнёров «Positive Technologies» Юлия Данчина журналистам в Москве.

«Только по своим клиентам из сегмента крупного бизнеса мы видим потребность в 7 тысяч специалистах, - сказала Данчина. - По разным оценкам, дефицит кадров оценивается на уровне до 100 тысяч человек».

Как пишет finmarket.ru, при этом Данчина отметила, что современная система образования готовит порядка 10 тысяч специалистов, из которых 50% - выпускники высшей школы. «И по самым скромным прогнозам и оценкам, у нас, ну как минимум, вдвое точно наблюдается дефицит (выпускников по ИБ-специальностям, востребованным на рынке), - добавила она. - Нужно понимать, что обычными методами этот дефицит точно не решить».

По мнению директора по обучению клиентов и партнёров «Positive Technologies», предпринимаемые в настоящее время меры позволят сократить кадровый голод только приблизительно на 10%. Здесь речь идёт о создании и запуске ИБ-компаниями в партнёрстве с вузами и другими образовательными учреждениями различных совместных образовательных программ: и в системе высшей школы, и магистратуры, программы ДПО (дополнительного профессионального образования).

Данчина считает, что проблема с кадрами в ИБ-отрасли будет решаться с двух сторон. Одна - собственно система образования, которая может развиваться в том числе с помощью бизнеса (разработка и запуск тех же совместных образовательных программ и т.п.). Другая - образовательный бизнес в области информбезопасности.

По мнению Данчиной, новый образовательный бизнес в перспективе сможет создать необходимую массу ИБ-специалистов разного уровня, востребованных на рынке как в моменте (здесь и сейчас), так и в среднесрочной перспективе.

Кроме того, Данчина отметила, что в ближайшие несколько лет остро встанет вопрос обучения всех ИТ-специалистов основам информационной безопасности. Прежде всего, разработчиков ПО.

«Безопасной разработке ПО будут учить - это очевидный тренд, - сказала Данчина. - Безопасность - это признанная грань качества создаваемых продуктов, и для её обеспечения все участники процессов разработки ПО должны будут учиться основам ИБ».

«Злоумышленники всё чаще используют при организации своих атак уязвимости в программном обеспечении и прежде всего, веб-приложений, - сказала директор по консалтингу «Positive Technologies» Юлия Воронова. - Последние нередко создаются небольшими командами или компаниями, которые не имеют ресурсов и навыков построения процессов безопасной разработки ПО. Кроме того, веб-приложения нередко значительно дорабатываются под нужды конкретных заказчиков, что также повышает риски образования уязвимостей в коде такого ПО».

В свою очередь руководитель группы анализа угроз информационной безопасности «Positive Technologies» Вадим Соловьев отметил, что на российском рынке число уязвимостей в ПО растёт или, как минимум, не меняется, несмотря на то что ИБ-специалистами уязвимости регулярно выявляются и затем устраняются разработчиками ПО. По его мнению, такая ситуация связана в том числе с активным импортозамещением иностранного ПО на продукты российских компаний.

«Новым разработкам, на которые теперь переходят заказчики, прежде не уделялось много внимания в части поиска уязвимостей, - пояснил Соловьев. - Теперь же, когда российское ПО стало активно использоваться, его начали исследовать».

При этом он подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что в короткий промежуток времени на рынке появилось и стало использоваться заказчиками большое число российских продуктов (к настоящему времени в реестр российского ПО включено около 18 тысяч наименований), которые проблематично оперативно охватить и изучить. Более того, эти продукты развиваются, становятся сложнее и соответственно усложняется поиск уязвимостей в таком ПО.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО составили рейтинг профессий, по которым проще и сложнее всего найти работу с достойной зарплатой-PRO Валюту (16+)В Мурманской области на 2026 год предусмотрен профицит областного бюджета в сумме 1,5 млрд рублей-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС уже третий год подряд входит в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Проект закона об областном бюджете на 2024 год и последующий двухлетний период принят Мурманской областной Думой в окончательном чтении
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика