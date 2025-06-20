Дефицит составил более 460 млн рублей: депутаты обсудили отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2024 год

В Мурманской областной Думе 19 июня прошло очередное заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты обсудили отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2024 год.

Доходы в целом исполнены на 102,8% в объёме 25,2 млрд рублей с перевыполнением плана более чем на 682 млн рублей, расходы составили 25,7 млрд рублей, или 100,3% от плана. Дефицит составил более 460 млн рублей. Все не использованные по состоянию на 1 января 2025 года межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, были возвращены в доход бюджета, из которого были предоставлены.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2024 год» в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также обсудили и поддержали предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Здравоохранение». Корректировки связаны с необходимостью перераспределения средств внутри программы в целях оснащения объектов здравоохранения после ремонтов, строительно-монтажных работ и замены вышедшего из строя оборудования. Также в программу включено новое мероприятие.

– Мы видим положительную динамику изменений в госпрограмме «Здравоохранение», – отметила Лена Лукичева, комментируя итоги обсуждения. – Финансирование программных мероприятий увеличивается на 105 миллионов рублей. Ещё часть средств переносится для оснащения медицинских организаций новым оборудованием. Например, в Мончегорске вышла из строя кислородная станция, будет закуплена новая. Небольшое количество средств планируется направить на более широкое и доступное информирование населения о программе «Витаминизация».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32794/