Дефицит средств у театров и музеев будет восполнен а ближайшие три месяца - Минкультуры РФ

Минкультуры РФ разрабатывает меры поддержки учреждений культуры и планирует возместить потерянную прибыль крупных театров и музеев из-за их вынужденного закрытия в связи с коронавирусом на ближайшие три месяца, сообщила глава министерства Ольга Любимова.

«Мы знаем, что есть государственное задание, которое доводится до наших музеев, театров и библиотек. Конечно, это составляет определенный процент заработной платы, остальная часть которых компенсируется за счет тех самых билетов. Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов. И, конечно, нам в первую очередь важно, чтоб дефицит этих средств был восполнен на ближайшие три месяца», - сказала Любимова в интервью программе «Поздняков» на канале «НТВ».

Она отметила, что по каждому направлению культуры министерство разрабатывает комплекс мер поддержки.

По словам Любимовой, возможности поддержки культурной отрасли Минкультуры прорабатывает с Минфином РФ. «Мы сейчас считаем все выпадающие доходы федеральных учреждений культуры. Собираем огромное количество информации и параллельно отрабатываем схему, как совместно с Министерством финансов можно помочь», - сказала министр.