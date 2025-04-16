Деградация мерзлоты на архипелаге Шпицберген может начаться в ближайшие 30 лет

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно с «Арктикуголь» возобновили прерванные более 30 лет назад наблюдения за состоянием мерзлых грунтов в районе российских посёлков Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене. Полученные данные показывают, что при текущих темпах потепления деградация мерзлоты может начаться уже в ближайшие 30 лет, а скорость её опускания достигнет 12,5 см в год.

Потепление климата в Арктике может привести к потере несущей способности грунтов в основании сооружений. Для архипелага Шпицберген – данный вопрос особо актуален из-за высоких темпов роста температуры воздуха и наличия расположенных на мерзлоте двух действующих российских посёлков с тяжёлыми зданиями на мерзлых грунтах - Пирамида и Баренцбург.

В посёлке Баренцбург среднегодовая температура воздуха растёт вдвое быстрее, чем в среднем по России, и может перейти в зону положительных значений в ближайшие десятилетия.

Проведенные исследования позволили выявить основные особенности инженерно-геокриологических условий в районе посёлков Баренцбург и Пирамида, обобщить местный опыт строительства и эксплуатации сооружений на мерзлоте, создать систему мониторинга состояния мерзлоты и на её основе оценить тренды изменения температурного состояния грунтов.

Анализ данных системы мониторинга позволит при необходимости своевременно оборудовать здания термостабилизаторами, тем самым понизив температуру грунтов.

Как отмечается на vk.com/arcticandantarctic, новые методики прогнозирования будут использоваться при обработке данных Государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, охватывающей всю территорию криолитозоны России.

Фото (Никита ДЕМИДОВ, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247455%2Fwall-165713521_6242