Дегустатор в почёте: количество вакансий в пивной индустрии выросло на 45% по сравнению с 2020 годом

В этом году производители пива активнее всего проводят рекрутинг среди специалистов, отвечающих за качество продукции. По данным HeadHunter, за 9 месяцев 2021 года количество вакансий на рынке пива России выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя зарплата увеличилась на 14,7% - с 34 до 39 тысяч рублей.

Самый значительный спрос со стороны работодателей на дегустаторов - количество вакансий увеличилось на 39%, вакансий с упоминанием «пивовар» - на 19% больше, чем за январь-сентябрь 2020 года. Также в ряду наиболее востребованных - торговые представители (+8,3%), специалистов по продвижению продукции (+6,2%), мерчендайзеры (+1,4%), бухгалтеров (+1,3%), кладовщиков (+1,2%), водителей погрузчиков (+1,1%), грузчиков (+0,9%).

При этом наибольший спрос среди соискателей на позиции специалистов по качеству (+20), операторов производственной линии (+17%), грузчиков (+17%), а наименьший на торговых представителей (-28%), электромехаников (-17%), инженеров КИПиА/наладчиков (-11%).

Потребность в дополнительных специалистах во многом связана с завершением периода неопределенности на рынке труда в условиях пандемии, считают в Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании – «AB InBev Efes», «Балтику» и «Heineken»). Кроме того, меняется конъюнктура рынка, и игроки фокусируются на повышении операционной эффективности, добавляют в АПП, а для этого отрасли нужно больше квалифицированных кадров.

«Пивной рынок становится все более конкурентным. Лидеры индустрии соперничают качеством и между собой, и с растущими небольшими производителями. Это видно из динамики рекрутинга среди специалистов по качеству, операторов производственной линии, инженеров-химиков. «Члены нашей ассоциации также работают над контролем высокого качества продукции и увеличения разнообразия ассортимента, — говорит руководитель АПП Андрей Губка. - Спрос на линейный персонал вызван спадом внешней и внутренней миграции, в этих условиях пивовары вынуждены конкурировать за кадры с другими секторами экономики, например, со строительным рынком и онлайн-ритейлом».

Игроки, конкурируя между собой, повышают предлагаемые зарплаты. По данным вакансий, размещенных на hh.ru, в топ-3 самых высокооплачиваемых представителей пивоваренной отрасли вошли менеджеры по продажам - 82 тысячи рублей, зарплата у этих специалистов выросла на 54,7% год к году, наибольшая доля вакансий - на рынке Петербурга, Москвы и Краснодарского края. Оплата труда у операторов производственной линии составляет 55 тысяч рублей (рост в 2 раза, Ленобласть, Подмосковье, Петербург), инженеров-механиков - 53 тысячи рублей (+17.7%, Хабаровский край, Новосибирская и Воронежская область).