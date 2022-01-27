Декабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: яйца куриные, меха и автобусные экскурсии

Как сообщает Мурманскстат, в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров отмечено увеличение цен на яйца (на 5,1%), крупу и бобовые (на 4,6), муку (на 4,3), макаронные изделия (на 3,3), масло и жиры (на 2,3), мясные полуфабрикаты, рыбу и морепродукты (на 1,7), мясные и рыбные консервы (на 1,4), сахар (на 1,2), мясо птицы (на 1,0%).

Из плодоовощной продукции подорожали свежая белокочанная капуста (на 17,9%), свежие огурцы (на 11,1), яблоки (на 5,6), сухофрукты (на 5,4), замороженные овощи (на 4,3), виноград (на 4,0), груши (на 3,5), репчатый лук (на 3,1), чеснок (на 3,0), свежие грибы (на 2,6), морковь (на 1,6), апельсины (на 1,2%). При этом подешевели свежие помидоры (на 8,9%), картофель (на 1,7), лимоны (на 1,5%).

По группам непродовольственных товаров возросли цены на меха и меховые изделия (на 4,1%), мебель (на 2,3), одежду для детей дошкольного и школьного возраста (соответственно на 2,1 и 1,2), товары для животных (на 1,8), моторное топливо (на 1,6), полотенца (на 1,5), спички (на 1,4), печатные издания (на 1,2), легковые автомобили (на 1,0%). Снизились цены на пиломатериалы (на 18,3%), теле-, радиотовары (на 1,3%).

Среди услуг значительно увеличилась стоимость автобусных экскурсий (на 37,4%), услуг воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 30,5% и 26,8%). Возросла стоимость занятий в группах общей физической подготовки (на 5,9%), пакета услуг сотовой связи (на 3,8), услуг гостиниц и прочих мест проживания (на 3,2), проезда в такси (на 3,0), услуг банков (на 2,8), билета в кинотеатр (на 1,1%). Снизилась стоимость поездок на отдых в Турцию и Объединённые Арабские Эмираты (соответственно на 19,5% и 11,3%).