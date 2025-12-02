Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья»: северян ждут насыщенные новогодние праздники

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в период новогодних каникул.

На протяжении последних лет одним из главных событий приближающихся праздников станет традиционная Декада ЗОЖ, которая продлится с 1 по 8 января 2026 года.

«Основной задачей декады является пропаганда здорового образа жизни, привлечение большего числа граждан к активному отдыху на свежем воздухе, организация содержательного досуга всех возрастных категорий граждан. Всего в рамках декады будет проведено 97 различных физкультурных и спортивных мероприятий», — отметила Светлана Наумова.

Северян ждут как новые, так и давно полюбившиеся проекты и активности. Любители зимнего бега в очередной раз смогут встретить новый год массовым забегом «Забег обещаний» в Мурмашах — мероприятием, без которого не обходится ни одна зимняя Декада в регионе. В Мончегорске пройдёт «Трезвый забег», а поклонники лыжного спорта в областном центре вновь примут участие в юбилейном 55-м массовом конкурсе «Лыжня 2026 — зовёт!».

Ежегодно в период новогодних праздников муниципальными образованиями предоставляется возможность бесплатного посещения населением ряда спортивных объектов. Так, например, бесплатные сеансы плавания в этом году можно будет посетить в бассейнах Мончегорска, Ковдора, Полярного, Снежногорска, Оленегорска, Печенгского округа, а спортивные и тренажерные залы — в Александровске, Кандалакше, Оленегорске, Островном, Печенгском округе. Общее количество объектов спорта, предоставляющих бесплатные услуги в рамках Декады, составит 111 единиц.

Общая численность населения, принимающего участие в мероприятиях декады, ежегодно составляет более 60 тысяч человек.

В период активных выходных продолжат работу молодежные спортивные пространства «СОПКИ. СПОРТ» и «СОПКИ.ОЗЁРА». Также по всему региону будут залиты и готовы к использованию 83 катка, а для любителей лыжного спорта будут представлены 47 лыжных трасс.

Вся информация о мероприятиях, бесплатных спортивных объектах, катках и лыжных трассах для массового пользования размещена на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области, а также официальных пабликах органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и спортивных объектов, задействованных в проведении мероприятий декады, дублируется в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-каналах, а также на региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

