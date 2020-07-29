Декларационная кампания 2020 года подходит к своему завершению

30 июля истекает срок представления деклараций о доходах, полученных в 2019 году. А это значит, что для исполнения этой обязанности у граждан осталось не так много времени.

Представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны граждане, получившие доход в виде выигрыша или подарка, от продажи имущества, сдачи его в аренду или наем. По данным УФНС России по Мурманской области это более 20 тысяч северян.

Кроме того, отчитаться перед государством должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. Всего таких граждан в регионе около 3 тысяч.

Заполнить и отправить декларацию можно без посещения инспекции в режиме онлайн через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Электронная подпись для подписания декларации формируется в «Личном кабинете» бесплатно. Кроме того, через «Личный кабинет» можно произвести оплату налога.

Декларацию также можно представить при личном обращении в инспекцию, через специальные боксы по приему бумажной корреспонденции, расположенные в налоговых инспекциях области, либо направить ее заказным письмом с описью вложения по почте – в этом случае моментом представления будет считаться дата отправки почтового отправления.

При планировании визита в налоговую инспекцию стоит обратить внимание на то, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе прием и обслуживание налогоплательщиков Мурманской области на данный момент осуществляется исключительно по предварительной записи с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».