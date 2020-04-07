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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 17:20

Декларационную кампанию продлили на три месяца

Декларационную кампанию продлили на три месяца. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду;

имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости;

социальный налоговый вычет за обучение;

социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;

социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;

инвестиционный вычет.

Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, а точнее предзаполненные шаблоны деклараций.

ФНС России обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена.

 

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