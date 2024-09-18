«Декоративное панно»: Культурно-выставочный центр Русского музея приглашает на мероприятие

Сотрудники Мурманского областного художественного музея приглашают 21 сентября в 13.00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» на мероприятие «Декоративное панно» по выставке «Творчество без границ». Лоскутное шитье Т.М. Ишкараевой. К 65-летию со дня рождения художника.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, лоскутное шитьё сейчас популярно во всём мире. Практичность, доступность и красота этого вида творчества привлекает внимание миллионов мастериц. Лоскутное шитьё сродни живописной картине. Мастерицы передают в ткани краски окружающего мира, настроение и тепло своей души.

На мероприятии пойдёт разговор об истории происхождения лоскутного шитья. Посетители увидят работы руководителя клуба «Татьянин день», Татьяны Ишкараевой, выполненные в разные годы и в разных техниках: лоскутное шитьё, аппликация, батик, художественная стежка, авторская ткань, выполненная с использованием водорастворимой плёнки, а также авторскую одежду с применением лоскутного шитья и изделия, в технике «сумасшедшая шерсть»/crazy-wool/.

В завершение создадим небольшое декоративное панно из разноцветных лоскутов в технике «Текстильная аппликация». (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266638%2Falbum-11742142_00%2Frev