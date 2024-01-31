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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 12:00

Декрет и работа – новое в 2024 году. Женщины СЗФО рассказали, на каких условиях готовы выйти на работу раньше положенного

Аналитики hh.ru выяснили, как женщины-декретницы из регионов СЗФО относятся к нововведениям 2024 года, когда готовы выходить на работу и при каких условиях.

С 2024 года в России мать или отец ребёнка в возрасте до 1,5 года, находящиеся в декретном отпуске, могут выйти на работу и продолжать получать декретные выплаты (в 2024 году - 17,8 тысячи рублей). Значит, работающие родители маленьких детей смогут получать больше денег. В среднем такое пособие в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей в месяц.

Между тем в рамках опроса hh.ru сразу 60% жительниц регионов СЗФО, находящихся в декретном отпуске, в целом готовы выйти на работу на таких новых условиях (до 1,5 лет ребёнка и получать декретные выплаты). Ещё треть (31%) пока не готовы выйти из декрета на таком раннем сроке. Остальные затруднились ответить. 

Чаще всего местные жительницы, находящиеся в декрете, готовы закончить декрет до 1,5 лет из-за материальной необходимости – так ответили сразу 89%. Ещё 52% хотят продолжать карьеру – это второй мотив, который указывают многие соискательницы, выбравшие и первый вариант. Плюс ещё 19% к этому добавили, что не хотят терять связь и рабочие отношения с коллективом. 10% женщин заявили, что им приходится раньше выходить из декрета из-за требований работодателя. А ещё 9% заявили, что вынуждены выходить на работу из-за требований супруга.

Отметим, что респондентки, готовые выйти из декрета, раньше положенного всё-таки, устанавливают определенные требования. Так, 72% хотят первые годы работать удалённой, только 11% поедут в офис. Кроме того, 50% хотели бы чтобы сразу после выхода из декрета им был доступен гибкий график, когда они могут сами устанавливать время начала рабочего дня. При этом доступен такой гибкий график сейчас лишь в 35% опрошенных работников местных компаний.

При этом есть и те, кто не хочет выходить на работу и желает потратить весь декрет полностью и среди основных причин для них важные:

•        Хотела бы посвятить весь период декрета ребёнку - 40%.

•        Недостаточная материальная поддержка - 30%.

•        Не с кем оставить ребёнка – 21%.

•        Время официального декрета использовала, чтобы учиться, работать на себя – 3%.

•        Отсутствие необходимости продолжать развитие карьеры - 1%.

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