Дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения, доминируют в Мурманской области

Подведены итоги деятельности административных комиссий Мурманской области за 9 месяцев текущего года. За этот период рассмотрено 3651 дело об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях», что на 18% (557 дел) больше, чем было рассмотрено за аналогичный период 2023 года.

Большую часть – 91,2% (3330 дел) – составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения. Правонарушения в области торговли составили 8,8% (321 дело) от общего числа рассмотренных дел. Материалов о нарушениях установленных правил землепользования и застройки на рассмотрение административных комиссий не поступало.

Самое значительное количество административных материалов – 1628 – от общего числа дел рассмотрено по статье о нарушении правил благоустройства территории. По статье о нарушении тишины и покоя граждан, большую часть протоколов по которой составляют сотрудники полиции, рассмотрено 1477 дел. По статье о нарушении установленных правительством Мурманской области требований к содержанию и выгулу домашних животных рассмотрено 210 дел.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено 326 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. За уклонение от исполнения административного наказания 8 правонарушителей подвергнуты обязательным работам, 8 – аресту, 281 – наказанию в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа. По 29 материалам вынесены определения о прекращении производства по делу либо о возврате протокола на доработку.

В местные бюджеты в отчетный период поступило около 4,5 миллиона рублей сумм штрафов.

Как отмечает Министерство юстиции Мурманской области, всего в регионе 14 административных комиссий, действующих на территориях муниципальных образований со статусом городского (муниципального) округа и муниципального района (кроме закрытых административно-территориальных образований п. Видяево, г. Заозерск, г. Островной, а также Ловозерского и Терского районов, в которых полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены мировые судьи).