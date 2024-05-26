Мурманская область. Арктика (16+)26.05.24 11:00
Делаем родной Североморск-3 уютнее и красивее
Привести в порядок территории хрупким женщинам помогли военные следователи североморского гарнизона и военнослужащие частей Северного флота. Вместе преобразили территории около дома №4 по ул. Тимура Апакидзе, набережную реки Средней и детскую площадку. А управляющая компания помогла с инвентарем.
В закрытом городке по инициативе участниц проекта «Женщина – лидер. Флотские города» сотрудники Мастерской управления «Сенеж» провели субботник.
Привести в порядок территории хрупким женщинам помогли военные следователи североморского гарнизона и военнослужащие частей Северного флота. Вместе преобразили территории около дома №4 по ул. Тимура Апакидзе, набережную реки Средней и детскую площадку. А управляющая компания помогла с инвентарем.
Благодаря общим усилиям теперь пространства любимого Североморска-3 стали гораздо комфортнее.
Участницы проекта «Женщина – лидер. Флотские города» благодарят всех неравнодушных земляков, которые откликнулись на их созидательную инициативу.
Нина БАШМАКОВА, фото автора.
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