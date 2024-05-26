Делаем родной Североморск-3 уютнее и красивее

Привести в порядок территории хрупким женщинам помогли военные следователи североморского гарнизона и военнослужащие частей Северного флота. Вместе преобразили территории около дома №4 по ул. Тимура Апакидзе, набережную реки Средней и детскую площадку. А управляющая компания помогла с инвентарем.

В закрытом городке по инициативе участниц проекта «Женщина – лидер. Флотские города» сотрудники Мастерской управления «Сенеж» провели субботник.

Привести в порядок территории хрупким женщинам помогли военные следователи североморского гарнизона и военнослужащие частей Северного флота. Вместе преобразили территории около дома №4 по ул. Тимура Апакидзе, набережную реки Средней и детскую площадку. А управляющая компания помогла с инвентарем.

Благодаря общим усилиям теперь пространства любимого Североморска-3 стали гораздо комфортнее.

Участницы проекта «Женщина – лидер. Флотские города» благодарят всех неравнодушных земляков, которые откликнулись на их созидательную инициативу.

Нина БАШМАКОВА, фото автора.