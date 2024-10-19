Делаем всё, чтобы семьи наших защитников чувствовали себя комфортно: Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем комитета семей воинов Отечества Юлией Белеховой

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителем комитета семей воинов Отечества Юлией Белеховой. Стороны обсудили действующие в регионе меры поддержки бойцов СВО и их семей, а также возможные новые инициативы, направленные на улучшение условий для семей воинов Отечества.

«Рад, что сегодня в Мурманске проходит Форум комитета семей воинов Отечества, потому что у нас большое количество военнослужащих, тех, кто защищает страну. Забота о бойцах и их семьях – приоритетная задача для правительства Мурманской области. Мы с самого начала активно помогаем парням на фронте и делаем всё, чтобы их семьи чувствовали себя комфортно. В регионе создан и активно работает Центр поддержки семей участников СВО, где решают и бытовые, и организационные вопросы», – в своём приветственном слове сказал губернатор.

Юлия Белехова, в свою очередь, поблагодарила главу региона за то, что правительством Мурманской области ведётся большая работа по поддержке участников спецоперации и их семей, отметив, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для жизни в военных гарнизонах.

«Мы видим внимательное отношение к семьям кадровых военнослужащих, тех, кто заключает контракт и был мобилизован. Здесь эта работа ведётся и на уровне войсковых частей, и в связке с Министерством обороны России, и органы власти делают все, чтобы решать возникающие вопросы и, главное, помогать людям. За это большое спасибо!», – сказала Юлия Белехова.

Сегодня в Мурманске проходит Форум комитета семей воинов Отечества, который объединил около 150 человек – это жены, матери и дети бойцов, волонтёры, представители власти и духовные наставники.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, комитет семей воинов Отечества (КСВО) был создан 23 ноября 2022 года по итогам общественной дискуссии инициативной группой матерей и жён военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания комитета. В настоящий момент во всех регионах России, в том числе в Мурманской области, созданы отделения КСВО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/