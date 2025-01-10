Делаем жизнь на Севере комфортнее: капитально ремонтируем жильё и повышаем качество городской среды

Как сообщает правительство Мурманской области, с 2019 года капитальный ремонт в нашем регионе завершён в 2243 многоквартирных домах.

Только за 2024 год к капремонту приступили в 683 домах: работы более чем в 300 МКД успешно закончены в минувшем году; в остальных ремонт продолжается, так как завершение предусмотрено в 2025 году.

В настоящее вр6емя выполняются более 800 видов работ в более чем 300 домах, затронуты все муниципальные образования. Работы завершены в более чем 200 домах. Остальные дома в высокой степени готовности.

В одном только Мурманске в 2024 году капремонт проходил более чем в 200 многоквартирных домах. Из них 102 дома обновляли за счёт средств регионального бюджета по плану «На Севере – жить!», что позволило привлечь дополнительные средства и в короткие сроки провести работы.

Капремонты затрагивают все основные объекты: инженерные сети, подвалы и фундаменты, кровли, лифты.

Отдельное внимание уделяется фасадам: их современный облик формирует новую эстетическую среду, заметную каждому жителю и гостю города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29069&page=9