Делается всё, чтобы предотвратить у пострадавших участников СВО возникновение необратимых последствий - Татьяна Кусайко

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко приняла участие в выездном заседании экспертного совета по вопросам совершенствования медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения на базе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.

Экспертному совету Государственной Думы, созданному при комитете Госдумы по охране здоровья, были представлены передовые технологии ранней нейрореабилитации. Директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР) член-корреспондент РАН Андрей Гречко продемонстрировал инфраструктуру центра и ознакомил гостей с самыми современными технологиями реабилитации пациентов. Стоит отметить, что многое оборудование в центре отечественного производства.

По словам профессора Гречко, в плане развития центра сейчас стоят две важнейшие задачи – увеличение количества коек и строительство детского нейрореабилитационного центра, где помощь пациентам будет оказываться с 4-летнего возраста.

«Очень важно, что в экспертном совете, членом которого я являюсь, состоят представители разных структур. Меня, как представителя комитета Госдумы по обороне, интересовало, оказывают ли помощь участникам спецоперации. Было приятно узнать, что в центре реализуется программа по комплексной реабилитации после военной травмы и организации ранней медицинской реабилитации участников СВО», – отметила Татьяна Кусайко.

Более того, в ФНКЦ РР разработали программу «Возвращение». Её цель – восстановление, лечение и максимально гармоничная адаптация ветеранов к мирной жизни. На первом этапе специалисты ФНКЦ РР совместно с НФ выезжают на передовую для экстренной эвакуации пациентов в тяжёлом состоянии. Далее в ФНКЦ РР делают всё, чтобы предотвратить у пострадавших возникновение необратимых последствий. Здесь начинается лечение и самая современная высокотехнологичная реабилитация – уникальные технологии и оборудование позволяют проводить эти процессы параллельно, отметила депутат.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/tatyana-kusajko-rasskazala-o-vysokotehnologichnoj-reabilitacii-dlya-uchastnikov-svo