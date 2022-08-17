Делать макияж перед работой женщины стали реже

Россиянки стали реже делать макияж перед работой, в том числе из-за нежелания смешивать личную жизнь и трудовые обязанности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных женщин, работающих на территории работодателя.

Ежедневно делают макияж перед работой 2 из 3 россиянок: «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвертая (24%) использует декоративную косметику лишь иногда: например, перед особо ответственным рабочим днем или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 10% женщин. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь («Давно замужем. А девчонки молодые — каждый день с боевым раскрасом»), другие — трендом на естественность и комфорт («Хорошо выгляжу и чувствую себя уверенно и без макияжа»).

Тех, кто привык наносить мейкап ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей (70%): «Нужно быть в форме, часто общаюсь с административными госструктурами».

За 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования «SuperJob», число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16 процентных пунктов: «Отвыкла на удалёнке».