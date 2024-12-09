Делегации заполярных школьников побывают в Музее Победы в Москве

Поездка в крупнейший российский экспозиционный комплекс, посвящённый истории Великой Отечественной войны, стала главным призом регионального губернаторского конкурса «Край героев», организованного областным краеведческим музеем.

«Краеведческий конкурс «Край героев» проводится в Мурманской области с 2022 года. По итогам отбора уже в этом декабре команды «Патриоты Гимназии» из Полярного, «Алёша» школы №31 Мурманска и «Краеведы Кольского Севера» из Мурманского академического лицея отправятся в Музей Победы. В том числе они посетят масштабный выставочный проект «Северная крепость», который в честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье подготовил Мурманский областной краеведческий музей. На экспозиции представлено более 130 предметов, из них 109 – из фондов музеев Мурманской области», – отметил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Подробнее о результатах краеведческого конкурса «Край героев» доложила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«Главная цель конкурса – через творчество и интерактивные форматы мотивировать подрастающее поколение изучать и осмыслять героическое прошлое Кольского Заполярья. Участниками «Края героев» традиционно становятся команды заполярных школьников 7-11 классов, которые соревнуются в два этапа. Конкурс охватывает практически весь регион, каждый год подается более 40 заявок», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Команды-победители конкурса из Мурманска и Полярного отправятся в Музей Победы в декабре и увидят в том числе масштабный выставочный проект областного краеведческого музея «Северная крепость», торжественное открытие которого состоялось 17 октября.

Как отмечает региональное Министерство культуры, с ноября по январь в Музее Победы также побывают делегации юных северян – детей участников СВО из 12 муниципалитетов. Ребята из Мурманска, Печенгского округа, Североморска и Александровска уже посетили залы музея – поездки произвели на юных северян большое впечатление и подарили незабываемые эмоции.

«Буквально 11 декабря музей посетит большая сборная делегация из Оленегорска, Апатитов, Кировска, Полярных Зорей. До конца года в Музее побывают делегации школьников из Мончегорска, Ковдорского округа и Кандалакшского района. А в январе 2025 года поездку совершат ребята из Кольского района. Уверена, что все северяне, которые посетят Музей Победы и в том числе выставку «Северная крепость», привезут с собой не только яркие впечатления и эмоции, но и бесценные знания о богатом историческом прошлом нашей страны!», – подчеркнула глава профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/