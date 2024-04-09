Делегация экологов предприятий НТК провела аудит в ММТП и МБТ

Рабочая группа специалистов отделов по охране окружающей среды и экологии предприятий НТК приехала к коллегам Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала для проведения экологического аудита. Столицу Заполярья посетили представители экологических отделов «Малого порта» в Находке, «Дальтрансугля» в Ванино, специализированного терминала в Усть-Луге и «Туапсинского балкерного терминала». Цель поездки - проверка соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в управляемых обществах АО «НТК».

«Цель нашего мероприятия – обеспечение контроля соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, выявления и оценки экологических рисков, снижения возможных рисков, а также повышения эффективности функционального взаимодействия в области охраны окружающей среды, обмена производственным опытом. Есть разница в наших предприятиях - она связана с технологией перевалки. В МБТ - грейферная и конвейерная. Мы смотрим и изучаем подход к разработке документации, то, как производятся расчёты, какие методики применяются», - рассказал начальник отдела экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности ООО «Туапсинский балкерный терминал» Михаил Чусов.

Специалисты экологических отделов провели коллегам экскурсии по территориям Мурманского балкерного терминала и Мурманского морского торгового порта. Также представители экологических служб встретились с начальниками грузовых участков, осмотрели причальные зоны и склады для хранения грузов.

«МБТ самый северный терминал, который занимается логистикой и перевалкой минеральных удобрений. Мы провели коллегам обход по территории. Для некоторых, конечно, купольные хранилища и конвейерные системы стали открытием. Наша специфика состоит в том, что у нас есть купольные склады и происходит закрытое хранение грузов. Также на терминале применены наилучшие доступные технологии. Они включают в себя и пушки пылеподавления, которые стоят на причале №17, а также установлены аспирационные системы на 18-ом и 19-ом причалах» - пояснил начальник отдела по охране окружающей среды и экологии МБТ Денис Рыбачук.

Такие экологические аудиты портов и терминалов НТК будут проходить в течение года в рамках утверждённого плана проведения проверок соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в управляемых обществах АО «НТК». ММТП и МБТ - вторые по счету, где прошел экологический аудит. В январе 2024 года специалисты экологических отделов портов и терминалов НТК уже посетили «Малый порт» в Находке.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254706%2Fwall-149919532_3785