Делегация города Апатиты приняла участие в конференции «Новая эра управления публичной собственностью»

Делегация города Апатиты приняла участие в конференции Министерства имущественных отношений Мурманской области «Новая эра управления публичной собственностью». Мероприятие прошло в Центре современного искусства «СОПКИ» и Центре управления регионом.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, по итогам работы в 2024 и 2025 годах муниципалитет оказался в лидерах по количеству ранее неучтенных собственников недвижимости и эффективности в реализации программы «гаражной амнистии».

Мероприятие объединило более 100 представителей министерств, федеральных ведомств и муниципалитетов. Участники обсудили льготное предоставление земель, комплексные кадастровые работы, аренду за 1 рубль и расчёт арендной платы, «гаражную амнистию», регулирование СНТ и учёт имущества казны.

«Впервые в регионе проходит столь масштабное мероприятие для профессионалов земельно‑имущественного комплекса», — отметила заместитель губернатора Ксения Зинатуллина.

«Конференция — уникальная площадка для диалога и выработки единых подходов к работе», — подчеркнула министр имущественных отношений Виктория Минкина.

С 2020 года полномочия по управлению землей были перераспределены на региональный уровень, что позволило выстроить эффективную систему предоставления земельных участков. Результатом стало постоянное увеличение количества земельных участков, передаваемых в аренду. Особое внимание уделяется работе с льготными категориями граждан – многодетными семьями и участниками СВО, которые получают земельные участки в особом порядке.

Представители Апатитов высоко оценили организацию конференции.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/534186/#&gid=1&pid=3