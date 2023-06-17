Делегация города Мурманска принимает участие в 32-й Международной торгово-экономической ярмарке в КНР

Местом её проведения стал Международный спортивно-выставочный центр города Харбина в Китайской Народной Республике. Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится с 1990 года и является важной платформой для торгово-экономического сотрудничества в северо-восточной Азии.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в рабочей встрече с мэром города Харбина Чжан Цисяном и представителем Республики Башкортостан при торговом представительстве России в Китае Флюром Асадуллиным.

Глава администрации города Мурманска осветил ключевые стратегические преимущества столицы Кольского Заполярья: доступ к Северному морскому пути, развитие Мурманского транспортного узла, наличие преференциальных режимов для инвесторов-резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны Российской Федерации. Участники встречи выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма и торговли.

Кроме того, состоялась конференция по обмену и сотрудничеству между Харбином и российскими городами-побратимами, а также коллективная встреча с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая Чжан Аньшунем и делегациями из регионов России.

Как напоминает администрация города Мурманска, 9 сентября 2016 года, в год 100-летнего юбилея Мурманска, с городом Харбином было подписано соглашение об установлении побратимских связей. Приоритетными направлениями в сотрудничестве двух городов являются культура и экономическое развитие.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25174&page=1