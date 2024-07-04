Делегация города Мурманска принимает участие в праздничных мероприятиях в городе-побратиме Минске

Делегация Мурманска во главе с заместителем главы администрации города Людмилой Левченко принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой отечественной войне в городе-побратиме Минске.

В торжественном собрании и концерте мастеров искусств, состоявшемся 2 июля ко Дню независимости Республики Беларусь, принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как сообщает администрация города Мурманска, соглашение об установлении побратимских связей между Минском и Мурманском заключено в 2014 году, с тех пор постоянный обмен рабочими визитами стал доброй традицией сотрудничества между нашими городами.

Так, в июне 2023 года делегация Республики Беларусь посетила город Мурманск с рабочим визитом, а в сентябре город Минск оказал тёплый приём делегации города Мурманска — мы с огромным удовольствием приняли участие в праздновании Дня города Минска.

Дружественные связи Мурманска и Минска реализуются не только на уровне руководителей администраций наших городов. Они складываются прежде всего из разнообразных культурных мероприятий, налаженных туристических связей и партнёрства между российскими и белорусскими предприятиями. В частности, значимым событием стали гастроли труппы мурманской Детской театральной школы на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя со спектаклем «Дети военного Мурмана» в июне прошлого года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28000&page=1