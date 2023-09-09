Делегация города Мурманска принимает участие в праздновании 956-летия города Минска

Представители администрации города Мурманска 8 сентября приняли участие в работе Международного форума экономического сотрудничества, который собрал более 200 участников из 21 страны. Северяне также посетили инновационную территорию «Минский городской технопарк» и образовательное учреждение для одаренных детей «Национальный детский технопарк».

Сегодня, 9 сентября, в Минске проходят праздничные мероприятия, посвящённые 956-летию города. Делегация города Мурманска примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск — город-герой», после чего посетит Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны.

Как сообщает администрация города Мурманска, соглашение об установлении побратимских связей между Мурманском и Минском заключено 21 августа 2014 года. На протяжении девяти лет сотрудничество городов-героев не прекращается, а торгово-экономическое и культурное взаимодействие между Республикой Беларусь и Мурманской областью укрепляется.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25679&page=1