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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 15:45

Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций

Делегация из Армении во главе с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Акобом Варданяном посетила с рабочим визитом Российскую Федерацию. В состав делегации также вошли: генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян, первый заместитель генерального директора ЗАО «ААЭК», директор Армянской АЭС Мовсес Варданян.

В рамках поездки члены армянской делегации посетили Кольскую атомную электростанцию (Мурманская обл.), встретились с руководством ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и провели ряд двусторонних встреч.

«Армянская АЭС – залог нашей безопасности и развития экономики Армении. Подчеркивая важность работы атомной станции для страны, мы уже предпринимаем шаги по дальнейшему развитию отрасли и намерены продлить эксплуатацию АЭС как минимум до 2036 года. Главная цель поездки в Российскую Федерацию – ознакомиться с опытом повторного продления срока эксплуатации Кольской АЭС, проект которого в данный момент детально изучается в Армении», – сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Акоб Варданян.

Также армянские специалисты совместно со специалистами Кольской станции, Концерна «Росэнергоатом» и АО «Русатом Сервис» обсудили вопросы реализации мероприятий в рамках повторного продления энергоблока №2 ААЭС.

Директор по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» (входит в ГК «Росатом» и является оператором всех российских АЭС) Никита Константинов прокомментировал работы по продлению Армянской АЭС: «Это долгосрочный проект, который продолжается более 5 лет. Это большая, знаковая для нас программа, которая еще раз демонстрирует, что Росэнергоатом, являясь одной из крупнейших ядерных энергокомпаний мира, может выполнить весь комплекс работ по продлению сроков эксплуатации на любом энергоблоке советского или российского проекта как в России, на примере Кольской АЭС, так и за рубежом. Сотрудники Кольской АЭС с учетом полученного опыта, принимают активное участие как при выполнении работ непосредственно на площадке, так и оказывая экспертную помощь и консультации дочерних обществ Концерна, участвующих в армянском проекте».

Организацию работ по модернизации на Армянской АЭС осуществляет АО «Русатом Сервис», входящее в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». «За период сотрудничества реализована масштабная программа по продлению ресурса ААЭС на сумму около 200 млн долларов, поставлено несколько составов нового оборудования, которое смонтировано в сжатые сроки. Задачи, которые мы реализуем в этом году – это отжиг корпуса реактора, после которого восстановятся его физико-механические свойства, и Армянскую АЭС можно будет эксплуатировать и после 2026 года. В связи с этим армянских коллег интересовал опыт специалистов Кольской АЭС, которые уже осуществляли такую сложную технологическую операцию. Надеемся, что по итогам 2021 года Армения получит более эффективную АЭС, а ее безопасность будет приближена к мировым стандартам», – отметил генеральный директор АО «Русатом Сервис» Евгений Сальков.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, сейчас создается армяно-российская рабочая группа, в состав которой войдут технические специалисты министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, Армянской АЭС, ЗАО НИИ «АРМАТОМ», Научно-технического центра ядерно-радиационной безопасности, Комитета по регулированию ядерной безопасности; с российской стороны – специалисты ключевых российских предприятий, работающих по направлению продления сроков эксплуатации АЭС – АО «Русатом Сервис», АО «Атомэнергопроект», ОКБ «Гидропресс», Курчатовский институт и АО «Концерн Росэнергоатом». Будет разработана концепция продления срока эксплуатации Армянской АЭС после 2026 года.

«На Кольской АЭС реализован колоссальный объём различных проектов по повышению безопасности. На Армянской АЭС сейчас проходят завершающие работы по модернизации, чтобы продлить ее до 2026 года. Но на сегодняшний день уже сделаны предварительные расчеты, согласно которым станцию можно эксплуатировать и до 2036 года, а опыт повторного продления Кольской АЭС в этом вопросе будет очень полезен армянским атомщикам. Российские специалисты всегда помогали нам в непростые времена – при строительстве АЭС и в перезапуске 2-го энергоблока, теперь в продлении его срока эксплуатации, ведь наша общая задача – максимальное повышение безопасности, надежности и эффективности эксплуатации атомных станций», – отметил генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян.

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