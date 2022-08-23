Делегация из Белоруссии обсудит в Заполярье возможности экспорта своей продукции через порт Мурманска

Сегодня в Мурманской области будет работать делегация правительства Белоруссии. Главная тема для обсуждения – возможность использования порта Мурманска в решении экспортных поставок продукции братского государства.

Как пишет severpost.ru, ранее премьер-министр страны Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь – 1» заявил, что Белоруссия заинтересована в строительстве своих мощностей в мурманском порту.

Напомним, это связано с тем, что Литва заблокировала экспортную логистику белорусских удобрений, «отобрав» у них 30-процентный пакет акций порта Клайпеда.

«Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы», - ещё в августе прошлого года Андрей Чибис выступил с предложением для Белоруссии.

«Прошёл год, и мы видим, что сотрудничество Заполярья и РБ перешло в практическую стадию», - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».