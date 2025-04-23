Делегация из Мурманска отправилась в Аланью, турецкий город-побратим

По приглашению мэра Аланьи Османа Тарика Озчелика делегация из Мурманска примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня национального суверенитета Турции и Дня детей. Двойной праздник отмечается в Турецкой Республике 23 апреля.

В составе делегации в солнечную Турцию отправились воспитанники и преподаватели Детской театральной школы и Детской музыкальной школы №1 имени Антонины Волковой.

Мурманчан ждёт насыщенная программа: от экскурсий по главным достопримечательностям города, крепостям, построенным в VIII веке, и музеям до встречи с мэром и выступления на праздничном концерте. Также мурманчане познакомятся с турецкими студентами и делегациями других городов-побратимов Аланьи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29808&page=1