Делегация из Мурманска посетила столицу Республики Беларусь в честь 957-летия Минска

Программа двухдневного визита была посвящена вопросам развития партнёрских отношений между городами-побратимами, а также включала праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города Минска.

- Визит нашей делегации начался с посещения специализированной выставки инновационных разработок. Здесь представлены достижения военно-промышленного комплекса Республики Беларусь, разработки предприятий тяжелой и лёгкой промышленности, электроники, - поделился глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

В открытии Международного форума экономического сотрудничества приняли участие делегаты 29 стран и 22 регионов России, в том числе и Мурманской области.

В субботу прошли основные праздничные мероприятия. Они начались с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». Также мурманчане приняли участие в церемонии торжественного открытия памятного знака, посвящённого Герою Советского Союза Борису Семеновичу Окрестину и лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Побратимским отношениям городов-героев Мурманска и Минска недавно исполнилось 10 лет. Это не просто взаимопонимание в торгово-экономических и социально-культурных вопросах, это настоящая дружба между городами и их жителями! - подчеркнул глава администрации города Мурманска. - От всей души благодарю минчан и лично председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева за тёплый приём! Уверен, что визит мурманской делегации будет способствовать дальнейшему укреплению как деловых связей, так и дружеских отношений наших городов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28472&page=1