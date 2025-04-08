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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 11:30

Делегация из Мурманска успешно представила регион на форуме «Сохранённая память» в Самаре

Форум «Сохранённая память», объединивший 300 участников из разных регионов России и стран мира, завершился в Самаре. Мероприятие проходило четыре дня и стало площадкой для обмена опытом в сфере сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи.

Эксперты обсуждали актуальные подходы к патриотическому воспитанию молодёжи и новые, современные форматы сохранения исторической памяти: цифровые архивы, VR-технологии, медиапроекты и живые уроки истории. Площадка стала кульминацией четырёх дней форума, который прошёл в преддверии 80-летия Великой Победы.

Ключевое событие для делегации из Мурманска — победа Евгении Хитровой в грантовом конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» с проектом форум игровых технологий «Сохраняя историю». Кроме того, руководитель Мурманского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Сергей Михеев был награжден Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

На форуме обсуждались вопросы патриотического воспитания молодёжи и современные форматы сохранения исторической памяти. В панельной дискуссии «Молодёжь как голос истории: как сделать сохранение памяти важным для нового поколения» приняли участие депутат Государственной Думы Ольга Занко, статс-секретарь — заместитель руководителя «Росмолодёжи» Денис Аширов, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и участник специальной военной операции Александр Борматов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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