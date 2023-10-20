Делегация из Мурманской области принимает участие в международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

С 19 по 22 октября в Перми проходит Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Форум «Россия – спортивная держава» учреждён в 2009 году Указом Президента России от 27.07.2009 №863 в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. За эти годы было проведено 10 форумов, каждый из которых запомнился своими яркими событиями, лицами, выступлениями. Но есть ряд элементов, присущих каждому Форуму, в том числе визит главы государства в день старта форума, неизменно приезд культовых российских и зарубежных спортсменов, насыщенная деловая и спортивная программа, проведение международных выставок.

Вчера был дан старт первому дню 11-го по счёту форума. Начался он с Пленарного заседания «Спорт без границ. Открытость миру», основными спикерами которого являются заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Площадка форума объединяет руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций, представителей бизнеса, экспертного сообщества, лидеров спортивной индустрии и средства массовой информации. Основными темами для обсуждений станут вопросы развития системы спорта в условиях многополярного мира, предпринимательство в нынешних реалиях, инновации и цифровизация отрасли, а также подготовка к Играм будущего - уникальному проекту в формате «фиджитал», который в 2024 году пройдёт в Казани. Наша страна продолжает организовывать различные форматы соревнований и делает их открытыми - спорт остается для России символом мира, дружбы, единения и честной борьбы. В рамках форума будет обсуждаться развитие спортивного сотрудничества в год председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе, а также реализация новых форм международного взаимодействия», — отметил министр спорта Олег Матыцин.

По традиции приветствовал участников форума Президент Российской Федерации В.В. Путин. Он отметил, что спорт является безусловным приоритетом в работе правительства Российской Федерации, которым задан вектор по созданию платформы для объединения государственных и общественных структур и защиты будущего спорта от дальнейшего разобщения, и работа в данном направлении будет продолжена и дальше.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, за три дня работы форума будут проведены десятки панельных дискуссий, круглых столов, мозговых штурмов, образовательных панелей, экспертных и нетворкинг-сессий. В заключительный день форума, 21 октября, состоится расширенное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Также, по традиции, Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» включает в себя обширную культурную и спортивную программу – обзорные и тематические экскурсии, концерты, турниры, показательные матчи и спортивные фестивали.

Фото: https://gov-murman.ru