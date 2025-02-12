Делегация из Мурманской области приняла участие во всероссийском чувашском форуме «Героями своими гордимся» в Санкт-Петербурге

Чувашское культурное общество «Чувашский край» представило на всероссийский чувашский форум «Героями своими гордимся» таланты вокального ансамбля чувашской песни «Акатуй» и историю героя – своего земляка, погибшего при выполнении боевого задания на хребте Муста-Тунтури во время Великой Отечественной войны.

Форум приурочен к Году защитника Отечества, Году Победы и патриотизма в Чувашской Республике и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие объединило представителей чувашского народа со всей России.

Центральным событием мероприятия стал межнациональный круглый стол «Герой народа – Герой страны», на котором председатель Чувашского культурного общества «Чувашский край» Зоя Габдуллова представила историю уроженца Республики Чувашия Юрия Колпинского – старшего радиста разведгруппы капитана Юневича, погибшего при выполнении боевого задания на хребте Муста-Тунтури во время войны. Она рассказала о его мужестве и самопожертвовании, подвиге, которые несомненно сегодня является символом стойкости, преданности и самоотдачи.

Вокальный ансамбль чувашской песни «Акатуй» под руководством Дины Агеевой продемонстрировал виртуозное владение народным пением. Коллектив получил заслуженную награду, став лауреатом I степени всероссийского патриотического фестиваля-конкурса народного творчества «Время Героев. Память сквозь года». Их выступление стало ярким символом сохранения чувашской культуры и её неразрывной связи с историей и памятью о героях.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, в целях этнокультурного развития народов в регионе на базе учреждения национальной политики – государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» осуществляет деятельность Дом дружбы Мурманской области.

Участниками Дома дружбы являются более 20 организаций-партнёров. На его базе занимаются 10 творческих коллективов, организуются и проводятся совместные просветительские, общественно значимые, этнокультурные и научно-образовательные мероприятия.

Министерством внутренней политики в рамках стратегического плана «На Севере – жить» ежегодно проводится конкурс грантов для общественных объединений, участвующих в реализации государственной национальной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/