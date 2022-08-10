Делегация комитета по тарифному регулированию Мурманской области посетила «Экотехнопарк» в н.п. Междуречье

Визит состоялся в рамках действия заключённого концессионного соглашения между региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, а также утверждённой инвестиционной программы компании.

В ходе поездки специалисты ознакомились с производственным процессом и текущей работой полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса. Представители правительства провели осмотр карт складирования отходов – основных технологических сооружений «Экотехнопарка». Решение об отправке мусора на карту принимается только в отношении экологически безопасных отходов, которые прошли обработку. Там после полного перегнивания «хвосты» сортировки превращаются в нейтральную массу, не несущую вреда для человека и не загрязняющую окружающую среду.

Всего на территории «Экотехнопарка» в Мурманской области четыре карты складирования отходов, при этом первую готовят к консервации – спецтехника уже начала формировать откосы. В следующие три с половиной года поступающие в Междуречье отходы будут направляться последовательно на вторую, третью и четвертую карты складирования. В будущем полигон будет состоять из семи подобных карт, их постепенно построят и введут в эксплуатацию.

За первые шесть месяцев 2022 года в «Экотехнопарк» завезли почти 58 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов, 88% из них направили на сортировку. В соответствии с концессионным соглашением на мусоросортировочном комплексе должен быть организован отбор вторичных материальных ресурсов в размере не менее 15% от всех поступающих ТКО. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту складирования отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».