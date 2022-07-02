Делегация Корпорации «Туризм.РФ» оценила туристический потенциал Кольского полуострова

Делегация Корпорации «Туризм.РФ» провела в Мурманской области несколько дней в рамках реализации соглашения о сотрудничестве по развитию туристических территорий с правительством Мурманской области. Во время рабочего визита представители АО «Корпорация Туризм.РФ» посетили территории региона с туристическим потенциалом.

Правительство Мурманской области подготовит перечень земельных участков под мастер-планирование, которые оценят эксперты АО «Корпорация Туризм.РФ» для возможной разработки комплексного развития территории и поиска инвесторов.

Во время визита был проработан перечень мероприятий по подготовке мастер-планов и их реализации в туристических кластерах «Беломорье», «Кольский», «Мурманский», рассмотрены инвестиционные проекты, реализуемые в регионе.

«Коллеги убедились в том, что наши намерения могу и должны перейти в практическую плоскость. Сейчас идут исследования, готовятся документы, которые позволят запланировать, составить мастер-планы, определить инвестиционные лоты для того, чтобы развивать инфраструктуру. На это в первую очередь ориентирована Корпорация «Туризм.РФ», – сказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Соглашение о сотрудничестве по развитию туристических территорий правительством Мурманской области и АО «Корпорация Туризм.РФ» подписано 23 марта 2022 года, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/