Делегация Мурманского областного драматического театра приняла участие во Всероссийском фестивале театральных менеджеров в Москве

Директор театра Светлана Асташенкова и заместитель директора Софья Герасимова стали участниками юбилейного Вахтанговского фестиваля, который собрал более 600 профессионалов со всей страны.

Как сообщает vk.com/murmanculture, мероприятие под девизом «Искусство управлять искусством» объединило ведущих театральных деятелей России. Среди спикеров — Владимир Машков, Евгений Миронов, Александр Малич, Софья Апфельбаум, Константин Хабенский, Константин Богомолов, а также начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин в своём выступлении обозначил главные стратегические вызовы, которые стоят перед современными театрами.

В рамках деловой программы делегация заключила четыре соглашения о сотрудничестве с театрами Архангельска, Северодвинска, Смоленска и Твери. Также обсудили подготовку к третьему театральному фестивалю «Арктическая сцена», который пройдёт в Мурманске в 2026 году.

«Участие в фестивале — бесценный опыт для представителей регионов, возможность выстроить новые партнерские связи, услышать топовых спикеров и обсудить развитие театрального искусства на федеральном уровне. Стоит отметить, что театральная деятельность в Мурманской области получает колоссальную поддержку правительства региона в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!». Благодаря этому создаются значимые проекты, уникальные постановки и театральные фестивали, такие как «Арктическая сцена», — отметила директор театра Светлана Асташенкова.

Вахтанговский фестиваль за пять лет стал ключевой профессиональной площадкой для руководителей театров со всей России.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285386%2Fwall-139605315_31586