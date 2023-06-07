Делегация Мурманской области на Первом форуме женщин Севера: арктический туризм – реальная альтернатива южным курортам

Альтернатива южным курортам есть. Это убеждение объединило представителей власти, общественных лидеров из числа коренных малочисленных народов, экспертов, предпринимателей пяти регионов России на тематической сессии «Северный туризм как альтернатива южным курортам». Она прошла в Санкт-Петербурге в рамках Первого форума женщин Севера, Дальнего Востока и Сибири.

Тон дискуссии задала делегация Мурманской области. В пяти докладах – о значительном туристском потенциале и изюминках Кольского Заполярья, мерах поддержки и инструментах продвижения турпродукта.

«Арктика сегодня является одним из перспективных направлений внутреннего туризма России, интерес к региону у путешественников есть. Во многом – благодаря уникальным природным особенностям и явлениям, которые невозможно встретить на южных широтах. Туриндустрия обладает всеми основаниями стать устойчивым слагаемым социально-экономического развития всех регионов АЗРФ. Потенциал этих территорий в полной мере не реализован. Актуальными остаются вопросы, связанные со стимулированием развития туристской инфраструктуры; обновлением и расширением транспортных сетей; доработкой финансово-экономических моделей поддержки потребителей и турбизнеса. Решение этих задач позволит повысить доступность арктического туризма и уровень комфорта для гостя», – подчеркнула, приветствуя собравшихся в зале, сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Среди регионов АЗРФ Мурманская область – в лидерах по посещаемости. Турпоток в 2022 году достиг почти 540 тысяч человек. Это на 11% выше итогов 2021 года. Всего за 4 года на Кольском полуострове побывали почти 2 млн гостей. Этому, отмечали участники, способствовало развитие туристско-рекреационного кластера. Путешественники едут сюда за гастрономическим, рыболовным, водным, спортивным, культурно-познавательным, этническим, событийным, промышленным, минералогическим и экологическим видами отдыха.

Вместе с турпотоком в регионе растёт и количество новых инфраструктурных проектов: каждый третий проект, реализуемый с помощью арктических льгот, приходится на сферу туризма. Это новые гостиницы, туристические комплексы и кафе северной кухни. Мурманская область предоставляет инвесторам широкое «арктическое меню» преференций. Однако самым популярным видом льгот, безусловно, является поддержка резидентов Арктический зоны, подчеркнула начальник управления инвестиционной политики Министерства Арктики и экономики региона Наталья Полуянова. Менее, чем за три года резиденты вложили уже более 150 миллиардов рублей.

В ходе обсуждения участники обратили особое внимание на важность развития придорожного сервиса, совершенствования «дорожного законодательства». Все больше туристов предпочитают путешествовать на собственном транспорте, динамичное развитие автотуризма требует развитие придорожного сервиса. В 2022 году правительством Мурманской области поддержаны проекты туриндустрии региона, направленные на эти цели. На сегодняшний день многие предприниматели столкнулись с проблемой высокой стоимости работ по устройству примыкания объектов придорожного сервиса к автомобильным дорогам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники сошлись во мнении о необходимости законодательной инициативы по внесению изменений в ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющей финансировать данные работы за счёт бюджетных средств.

Данное предложение, озвученное в ходе дискуссии на Первом форуме женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока, войдет вместе с другими рекомендациями в итоговую резолюцию форума.

Фото: https://gov-murman.ru